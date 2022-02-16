Почему нужно покупать автомобиль прямо сейчас. Эксперты все объяснили

По словам аналитика "Дрома" Даниила Бутова, прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин.

И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего "железного коня".

Как считает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, тенденция роста цен в дальнейшем будет сохраняться (примерно до 20% в 2022 году), поэтому приобретать автомобиль лучше сейчас, ведь стабилизации можно ожидать не раньше 2023 года.

"Недавно ключевая ставка подросла в очередной раз, и, по нашим прогнозам, этот раз в 2022 году будет не последним. С учетом того, что только с использованием кредитов - целевых и потребительских - сегодня реализуется около 60% легковых машин, можно сделать вывод: лучшего времени для обновления личных и корпоративных парков в этом году уже не будет", - резюмирует генеральный директор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова.