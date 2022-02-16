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16.02.2022 18:56
Рубрика: Культура

Почему украинка Алина Паш отказалась ехать на "Евровидение"-2022

Текст: Александр Алексеев
Выигравшая национальный отбор благодаря оценкам телезрителей и жюри украинская певица Алина Паш опубликовала в Instagram и Facebook сообщение о том, что снимает свою кандидатуру и не поедет в Турин на "Евровидение"-2022.
Фото: <a href="https://www.instagram.com/alinapash/" rel="nofollow" target="_blank">alinapash</a> Фото: <a href="https://www.instagram.com/alinapash/" rel="nofollow" target="_blank">alinapash</a>
Фото: alinapash

Причина довольно проста и, как ныне часто происходит на Украине, связана с политикой. Допускать или не допускать исполнителя до "Евровидения"-2022 в этой стране теперь решает в том числе и Пограничная служба. Алина Паш в 2015 году оказалась в Крыму, который на Украине считают "временно оккупированным". Уже выиграв национальный отбор, она ждала официальный ответ на запрос в Пограничную службу. Но пока время шло, один из членов ее команды представил в оргкомитет справку, которая оказалась фейковой. И теперь на своей странице в Instagram Алина сообщила, что "и не могла думать о том, что документ поддельный".

Началось обсуждение - пересекла ли Алина границу с Крымом законным для Украины способом, то есть с ее территории, или прилетела на полуостров из Москвы, тщательно этот факт скрывая?

В итоге исполнительница, не дожидаясь возможной волны критики от фанатов, предпочла отказаться от участия в конкурсе, хотя ее этническая песня "Тени забытых предков" оказалась и завораживающей, и впечатляющей. Да и сам номер был сделан ярко, дорого по бюджету и довольно стильно.

Фото: REUTERS
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Теперь, уже постфактум, Алину Паш внесли в базу "Миротворец", а Госпогранслужба Украины заявила, что "никогда не выдавала ей справку о законном пересечении админграницы с Крымом".

Кстати

Пока сложившуюся ситуацию прорабатывают, изучают юристы сторон. Лишь когда они разберутся в ситуации, будет объявлено, кто именно поедет на "Евровидение"-2022 от Украины: Алина Паш или кто-то еще, уже одобренный Пограничной службой.

Между тем

Обсуждают случившееся и украинские меломаны - в Instagram и Facebook. Зашла речь о том, что Украину сможет представлять Kalush. Но, похоже, и этому не сбыться, ибо в Сети нашли фотографию, где участник группы позирует на Красной площади и улыбается. А значит, похоже, это тоже сочтут поводом, чтобы не разрешить группе поехать на конкурс.

На одном из недавних конкурсов от поездки на "Евровидение" отказалась и Maruv. Ей не понравилось, что она должна говорить только то, что ей будет дозволено высказывать лишь официальные позиции национального оргкомитета.

Культура Музыка В мире экс-СССР Украина Музыка с Александром Алексеевым "Евровидение-2022"

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