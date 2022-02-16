Почта "СОЮЗа": Как белорусу, проживающему в РФ, принять участие в референдуме

Общество

Как белорусу, проживающему в России, принять участие в референдуме?

"Я сейчас живу и работаю в России, сам белорус. Хотел бы принять участие в референдуме и проголосовать за поправки к Конституции. Могу ли я проголосовать в России? Сергей Петрович А.".

Как разъяснило Посольство Беларуси в России, так как участки для голосования в загранучреждениях Беларуси не создаются, то белорусские граждане, проживающие в России, смогут принять участие в республиканском референдуме и проголосовать на участках для голосования на территории Беларуси, в том числе в период досрочного голосования.

Граждане, временно находящиеся за границей и постоянно проживающие в Беларуси, смогут проголосовать по месту своей регистрации в республике. Белорусы, постоянно проживающие за границей и документированные паспортами серии РР - на участке для голосования в Беларуси по месту жительства детей, родителей, родных братьев и сестер, бабки, деда, внуков, а также по месту расположения жилого помещения, находящегося в их собственности, либо по месту нахождения гостиницы при предъявлении документа о заселении в гостиницу.

В дипмиссии отмечают, что для белорусских граждан ограничений при въезде в страну нет. Беспрепятственный въезд на территорию Беларуси возможен как через наземные, так и через воздушные пункты пропуска. ПЦР-тест на COVID-19 не требуется. Выезд в Россию для граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска также не ограничен. Выезд через наземные пункты пропуска возможен один раз в три месяца по каждому из следующих оснований: учеба в иностранном государстве, наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, трудовая деятельность в иностранном государстве.

Правила

Входит ли в России учеба в институте в трудовой стаж?

"Моя дочь рассматривает в этом году поступление в российский вуз. Мне хотелось бы уточнить один момент. Входит ли учеба в институте в общий трудовой стаж? В Беларуси входит, а как в России? Татьяна У.".

В России тем, кто учился до 2002 года в вузе, академии, университете, аспирантуре, докторантуре, училище, техникуме период учебы засчитывают в общий трудовой стаж. А вот последующее обучение, после 2002 года, согласно действующему законодательству в стаже для назначения пенсии уже не учитывается.

С 2002 года в России был введен в действие Федеральный закона № 173 от 17.12.2001 о пенсиях. Ранее использовавшееся понятие "трудовой стаж" было заменено понятием "страховой стаж". Теперь в страховой стаж включают все периоды, когда человек работал или не работал, но проводил отчисления во внебюджетные фонды. В число периодов, формирующих страховой стаж (ст. 10 и 11 № 173-ФЗ), учеба не вошла. В 2015 году законодательство опять поменялось. Вступил в действие ФЗ № 400. Он увеличил количество периодов, засчитываемых в трудовую выработку, но период получения образования в него не вошел.

В страховую выработку входят периоды: службы в армии, получения пособия по безработице или нетрудоспособности, ухода за малолетним ребенком, не достигшим полутора лет, ухода за инвалидом, престарелым гражданином старше 80 лет, ребенком-инвалидом, необоснованного содержания под стражей. А также проживания вместе с супругом-военнослужащим (или супругой-военнослужащей) в местности, где не представилось возможности осуществлять рабочую деятельность, или проживания с супругом, супругой за границей.

Страховую выработку за период обучения в институте ваша дочь может получить, если будет обучаться и работать в свободное от получения знаний время (по трудовому договору или в качестве ИП) и за нее будут производиться отчисления или она сам их будет производить.

Гражданство

Надо ли белорусу отказываться от своего гражданства ради российского?

"Получил вид на жительство в России. Хочу подать документы на получение гражданства РФ. Знакомые сказали, что в России упростили порядок получения гражданства и теперь вроде как не надо отказываться от своего гражданства. Так ли это и, может, еще есть какие-то льготы для белорусов? Кондрат К.".

Действительно, в июле 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 24.04.2020 № 134-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема в гражданство...". Он исключил условие, которое ранее обязывало соискателя при обращении за российским гражданством отказываться от своего гражданства. Сейчас этого можно не делать. Что касается льгот для белорусов, то теперь граждане Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы могут подать заявление на прием в российское гражданство без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.

Кроме того, законом снижаются требования к тем, кто имеет право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Им больше не придется подтверждать факт проживания в РФ в течение трех лет и наличие законного источника дохода, если у них в прошлом было гражданство СССР, если они состоят в браке с россиянами и растят совместных детей, а также если хотя бы один из родителей является гражданином России и живет в стране. Также упрощено получение российского гражданства выпускникам российских вузов и других профессиональных образовательных организаций. Отныне необходимо отработать год вместо трех.