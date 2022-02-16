За какие новые положения в Конституции будут голосовать белорусы на референдуме

Немного времени (27 февраля - прим. ред.) остается в Беларуси до референдума по новой Конституции. Выразить свою гражданскую позицию можно будет на 5510 участках, 217 из них организованы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах, 12 - в воинских частях. На референдуме будут работать наблюдатели от стран СНГ, ШОС.

От голоса молодых на республиканском референдуме зависит не только их будущее, но и будущее их родных и близких, их детей.

Прямая речь

Валентин Стариченок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

- Политическая система Беларуси должна быть устойчивой, функционировать слаженно и без сбоев, обеспечивать мир и безопасность в стране. Столкнувшись одновременно с пандемией и ее негативными эффектами, санкционным давлением Запада, настойчивыми попытками расколоть наше общество, последствиями деструктивного информационного воздействия, мы убедились в необходимости совершенствования национальной политической архитектуры, выработки таких механизмов управления, которые бы отвечали современным реалиям и решали задачи развития страны. Именно этим обусловлена необходимость внесения изменений в Основной Закон страны.

Проект Основного Закона подтверждает социальный характер Беларуси

Проект Конституции - это документ сильной и независимой Беларуси. Особое место в обновленной политической системе занимает Всебелорусское народное собрание. Являясь институтом, стабилизирующим систему, Собрание поможет аккумулировать запросы населения, обеспечить диалог власти и общества, направить энергию белорусов в русло созидательной и конструктивной деятельности.

Очень важными, считаю, являются позиции проекта Основного Закона, подтверждающие социальный характер нашего государства. Среди них - поддержка семей с детьми и детей-сирот, а также молодежи, забота государства о пожилых людях и инвалидах. Не менее значимы и акценты на семейных ценностях и исторической памяти, которые укрепляют ценностный фундамент нашего общества, делают его устойчивым перед попытками навязать нам дезинтегрирующие идеи и установки. Историческая составляющая проекта Конституции, который выносится на референдум, создает прочную основу для взращивания у населения патриотических чувств, формирует чувство гордости за Беларусь и ее достижения.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам:

- Проект изменений и дополнений в Основной Закон страны вызвал живой интерес у граждан нашей республики. Только в рамках работы общественной приемной в Совете Республики поступило более 500 предложений. Это серьезная цифра, учитывая, что в целом по республике в ходе общественных обсуждений собрано более 10 тысяч предложений. Радует, что в процесс строительства государства активно включилась и молодежь. Причем она не только видит себя в будущем нашей страны, но и готова взять на себя ответственность за судьбу Беларуси.

Кстати, на встречах с молодыми людьми неоднократно звучали предложения прописать в Конституции понятие "патриотизм". А ведь это свидетельствует о том, что юному поколению белорусов важно ощущать свою причастность к формированию политического курса страны, полноценному здоровому обществу, важно принимать участие в законотворчестве. Особо хочу отметить, что в проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь сохранен социальный вектор. Тем самым государство подчеркивает свою обязанность по предоставлению населению гарантий в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики.

Я убеждена, что новый Основной Закон не просто соответствует духу времени - он опережает его. Изменения и дополнения Конституции отвечают истинным принципам народовластия и расширяют возможности каждого гражданина принимать участие в жизни нашей Родины. Поэтому так важно понимание каждым участником избирательного процесса того постулата, что будущее белорусского государства находится в наших руках и зависит только от нас.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании:

- Конституция - это не просто фундамент белорусского государства, но и окно в будущее. От голоса молодого человека на республиканском референдуме зависит будущее не только его, но и его родных и близких, детей.

Нынешняя Конституция менялась не так часто, это говорит о стабильности Основного Закона страны. Молодые люди должны понимать: во-первых, референдум - это историческое событие, во-вторых - реальная возможность выбрать траекторию развития страны на долгие годы. Люди заинтересованы в том, чтобы государство развивалось. Именно поэтому белорусы поддерживают предлагаемые изменения и поправки, внесенные в проект Конституции Республики Беларусь.

От голоса молодых на республиканском референдуме зависит не только их будущее, но и будущее их родных и близких, их детей.