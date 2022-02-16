Путин и Болсонару приняли совместное заявление

Президенты выступили против гонки вооружений в космосе и выразили выразили озабоченность ростом нестабильности в мире. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Главы государств подчеркнули решимость укреплять стратегическое партнерство, углублять политический диалог, повышать уровень двусторонних отношений на основе уважения суверенитета, международного права и принципов правового государства, разделяемых обеими странами", - говорится в заявлении.

РФ и Бразилия хотят увеличить сотрудничество в агропромышленной сфере. "Стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия надзорных органов России и Бразилии в целях расширения доступа на рынки двух стран, в том числе за счет увеличения числа аттестованных предприятий, экспортирующих продукцию животного и растительного происхождения, а также рыбопродукцию", - подчеркивается в документе.

Путин и Болсонару также обсудили перспективы укрепления сотрудничества в военной сфере и в космосе. "Президенты отметили сотрудничество в космической области и реализацию совместных проектов в области спутниковой навигации и слежения за космическим мусором", - указывается в заявлении.

Лидеры также подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Кроме того, Россия и Бразилия будут поддерживать усилия по запрету разработки, производства и применения химического оружия.

В заявлении также указывается, что президенты обеспокоены ростом нестабильности в разных регионах мира. "Главы государств разделяют мнение о необходимости урегулирования конфликтов мирными, дипломатическими способами в соответствии с нормами международного права, в том числе Устава ООН", - отмечается в заявлении.

РФ и Бразилия также выступили за вступление в силу договора о запрещении ядерных испытаний.