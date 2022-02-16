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16.02.2022 17:42
Рубрика: Власть

Владимир Путин провел переговоры с президентом Бразилии

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин в среду провел переговоры в Кремле с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, который прибыл в Москву по приглашению российского лидера. Это его первый визит в Россию с момента избрания президентом Бразилии в 2018 году.
У Владимира Путина и Жаира Болсонаро состоялся конструктивный и обстоятельный разговор. Фото: РИА Новости У Владимира Путина и Жаира Болсонаро состоялся конструктивный и обстоятельный разговор. Фото: РИА Новости
У Владимира Путина и Жаира Болсонаро состоялся конструктивный и обстоятельный разговор. Фото: РИА Новости

Путин и Болсонаро перед началом переговоров обменялись рукопожатиями, а потом разместились в креслах рядом друг с другом.

Владимир Путин отметил, что прерванные в связи с пандемией коронавируса отношения двух стран восстанавливаются. "По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате "два плюс два", - сказал Путин в начале встречи. Президент РФ подчеркнул, что страны активно работают и на международных площадках.

Жаир Болсонаро: Мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста

Бразилия - ведущий торгово-экономический партнер России в Латинской Америке, заявил президент РФ. "И - несмотря на все ограничения (связанные с коронавирусом. - Прим. "РГ") - у нас рост товарооборота составил 87 процентов", - сказал Путин.

Болсонаро в свою очередь отметил, что у стран хорошие перспективы для сотрудничества в оборонке, нефтяном и газовом секторах, а также в области сельского хозяйства. "Я уверен, что этот мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста", - подчеркнул президент Бразилии.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Кроме того, Болсонаро поблагодарил Путина за помилование в прошлом году бразильского гражданина. Речь идет о Робсоне Оливейре, водителе бразильского футболиста, который три года назад был задержан за перевозку запрещенного в России препарата.

Президент Бразилии в ходе своего визита в Россию также почтил память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Отметим, что, по сообщениям бразильских СМИ, подготовка визита президента Бразилии в Россию проходила в обстановке дипломатического давления со стороны Соединенных Штатов Америки. В свою очередь Болсонаро заявлял, что Бразилия не намерена затрагивать вопрос об обострении отношений между Россией и НАТО, а также вопросы по Украине, несмотря на давление со стороны США.

В Кремле ранее сообщали, что в ходе переговоров президенты России и Бразилии обсудят укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня. По данным бразильской стороны, делегация во время визита в Россию обсудит вопросы поставки удобрений и сотрудничество в сфере энергетики и обороны.

Переговоры продолжались почти два часа. По их итогам президенты вместе вышли к журналистам. Владимир Путин заявил, что переговоры были обстоятельными и конструктивными, было принято совместное заявление об углублении дальнейшего взаимодействия. В нем президенты выступили за динамичное развитие двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, защиты окружающей среды, обороны, науки и технологий, образования и культуры. Главы государств призвали российских и бразильских предпринимателей использовать деловые и инвестиционные возможности обеих стран.

Путин отметил, что по многим международным вопросам позиции России и Бразилии близки и совпадают. В совместном заявлении лидеры выразили "озабоченность ростом нестабильности в различных частях мира" и выступили за мирное урегулирование конфликтов. А также подчеркнули важное значение БРИКС как форума государств, приверженных построению многополярного миропорядка.

Кстати

Лидеры России и Беларуси в пятницу встретятся в Москве

Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, проведет в Москве переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении Кремля.

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