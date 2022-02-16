Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля

Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, проведет в Москве переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении Кремля.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал о теме предстоящих переговоров Лукашенко и Путина. По его словам, ситуация в сфере безопасности, вопросы торгово-экономического сотрудничества и санкционная тематика - такова повестка ближайшей встречи лидеров Союзного государства.