Макей рассказал о теме предстоящих переговоров Лукашенко и Путина

Ситуация в сфере безопасности, вопросы торгово-экономического сотрудничества и санкционная тематика, полагает глава МИД Беларуси Владимир Макей, могут составить повестку ближайшей встречи лидеров Союзного государства. Об этом министр сообщил 16 февраля на пресс-конференции в Минске, пояснив, что Владимир Путин и Александр Лукашенко традиционно "могут обсуждаться самые различные вопросы по широкому спектру тем", информирует БЕЛТА.

Ранее в Кремле сообщили, что до конца недели президенты России и Беларуси проведут переговоры.

Поясняя позицию своей страны относительно вопросов европейской безопасности, Макей напомнил, что Беларусь категорически выступает против расширения НАТО. "Те обещания, которые были даны Горбачеву, западными партнерами нарушены. В результате мы имеем ситуацию, которую имеем, когда никто не доверяет друг другу", - с сожалением констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Министр полагает также, что назрела необходимость в рамках ОБСЕ организовать полномасштабную встречу глав государств. "Несмотря на то, что западные политики встретились с президентом Владимиром Путиным, сделали соответствующие заявления в ходе пресс-конференций, несмотря на то что из Москвы и Минска звучат постоянные заявления, что никто никакой угрозы для соседних государств не представляет, спекуляции на тему возможной российской агрессии продолжаются", - отметил он.

А в результате, по его словам, отсутствие доверия между сторонами приводит к тому, что ситуация не может нормализоваться. Он напомнил в этой связи и об инициативе белорусского лидера, который предлагал организацию широкомасштабного международного диалога "Хельсинки-2". "Мы всегда выступали за диалог. Считаем, что только лишь через диалог можно решать все вопросы", - резюмировал Макей.