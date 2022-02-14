Путин и Лукашенко выступят с заявлениями после встречи на этой неделе

До конца недели президенты России и Беларуси проведут переговоры. Встреча готовится, подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такая встреча готовится. Мы рассчитываем, что до конца недели она состоится", - сказал Песков. На уточняющий вопрос, планируется ли обсудить график вывода российских военных из Беларуси, он предложил дождаться встречи и заявлений президентов по ее итогам.

Напомним, ранее Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным. "Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные силы РФ. Это наше дело", - сказал он, уточнив, что это будет сделано по решению президентов, когда закончатся учения. "Это мы будем принимать решение, это наша территория", - заявил белорусский лидер.