Путин назвал Бразилию ведущим торговым партнером России в Латинской Америке

Новости

Европарламент утвердил предоставление Украине кредита в 1,2 млрд евро 22:33
ФАС: Еще 17 ретейлеров в шести регионах ограничат наценку на продукты 22:22
The Telegraph: Путин обнажил слабые места Запада 22:18
Захарова призвала Лондон доказать отсутствие планов атаки на Москву 21:52
Гинцбург анонсировал выход новой вакцины от COVID-19 к осени 21:35
Более 618 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:29
РПЦ окажет медицинскую помощь христианам Африки и откроет свои монастыри 21:20
Латвия откроет границы для граждан России с отрицательным ПЦР-тестом 21:08
С компании "Рольф" и ее основателя взыскано более 19 млрд рублей 20:52
Британские ученые назвали наиболее уязвимый перед COVID-19 возраст 20:35
УЕФА открыл дело из-за оскорблений в ходе матча по футзалу между РФ и Украиной 20:32
В Лаосе обнаружили три новых опасных для человека коронавируса 20:25
Захарова: СМИ США и Великобритании создают истерию вокруг Украины 19:59
Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, указав Россию угрозой 19:40
Генсек НАТО: Альянс не планирует установить наступательные системы на Украине 19:39
Европейский суд отклонил иски Венгрии и Польши по многомиллиардным дотациям ЕС 19:35
Литва возобновила выдачу виз туристам из России 19:27
В Подмосковье младенец нечаянно отравился наркотиками 19:17
Захарова назвала генсека НАТО Столтенберга "сбитым летчиком" 19:16
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1" 19:14
Врио главы МЧС выступил против коммерциализации работы спасателей 19:13
Захарова: НАТО стремится милитаризировать район Черного моря 18:36
Арестован экс-президент Гондураса 18:36
Трутнев заявил о риске срыва поручения Путина по программам развития городов в ДФО 18:26
Киев вышел из Антитеррористического центра СНГ 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
16.02.2022 22:10
Рубрика: Власть

Путин назвал Бразилию ведущим торговым партнером России в Латинской Америке

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 36(8684)
Владимир Путин в среду, 16 февраля, провел переговоры в Кремле с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, который прибыл в Москву по приглашению российского лидера. Это его первый визит в Россию с момента избрания президентом Бразилии в 2018 году.
У Владимира Путина и Жаира Болсонаро состоялся конструктивный и обстоятельный разговор. Фото: РИА Новости У Владимира Путина и Жаира Болсонаро состоялся конструктивный и обстоятельный разговор. Фото: РИА Новости
У Владимира Путина и Жаира Болсонаро состоялся конструктивный и обстоятельный разговор. Фото: РИА Новости

Встреча лидеров продолжалась два часа и по итогам принято совместное заявление, в котором они выступили за сотрудничество почти во всех сферах: в экономике, культуре, оборонке, космосе, энергетике и сельском хозяйстве.

В начале переговоров Владимир Путин отметил, что прерванные в связи с пандемией коронавируса отношения двух стран восстанавливаются. "По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате "два плюс два", - сказал Путин перед началом встречи.

Болсонаро в свою очередь сказал, что у стран хорошие перспективы для сотрудничества в оборонке, нефтяном и газовом секторах, а также в области сельского хозяйства. "Я уверен, что этот мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста", - также подчеркнул президент Бразилии.

После переговоров Путин и Болсонаро вместе вышли к журналистам. Российский президент назвал Бразилию ведущим торговым партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. "На нее приходится треть российского товарооборота с этим регионом. В прошлом году, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, взаимная торговля даже выросла на 87 процентов", - отметил Путин. Российский президент также отметил успешное сотрудничество двух стран в промышленности, космической сфере.

Жаир Болсонаро: Мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста

Россия также готова участвовать в строительстве новых энергоблоков атомных электростанций в Бразилии, в том числе малых и плавучих. "Росатом" экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. При этом наша корпорация готова участвовать и в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности в наземном и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии", - заявил президент РФ. В свою очередь Болсонаро отметил, что Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов". В целом президент Бразилии подчеркнул, что встреча была насыщенной и полезной. "Мы говорили почти два часа. Повестка достаточно плодотворная, отражающая широкий спектр интересов наших стран", - сказал он. По мнению бразильского лидера, это свидетельствует о том, что "у двух крупных держав есть огромный потенциал для прогресса и взаимодействия на благо наших народов".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Шойгу провел консультации с коллегой из Бразилии

По многим вопросам глобальной и региональной повестки позиции РФ и Бразилии близки или совпадают, отметил Путин. Москва и Бразилиа поддерживают многополярность, которая опирается на международное право.

"Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он. Кроме того, страны твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

По итогам переговоров Путин и Болсонаро приняли совместное заявление. "Главы государств подчеркнули решимость укреплять стратегическое партнерство, углублять политический диалог, повышать уровень двусторонних отношений на основе уважения суверенитета, международного права и принципов правового государства, разделяемых обеими странами", - говорится в документе. Президенты также выразили озабоченность ростом нестабильности в мире.

Кстати

Лидеры России и Беларуси в пятницу встретятся в Москве

Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, проведет в Москве переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении Кремля.

Путин принял приглашение посетить Бразилию
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Бразилия Президент

Главное сегодня

Захарова: Глава британского МИД должна извиниться за антироссийские фейки
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины
Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков