Путин назвал Бразилию ведущим торговым партнером России в Латинской Америке

Владимир Путин в среду, 16 февраля, провел переговоры в Кремле с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, который прибыл в Москву по приглашению российского лидера. Это его первый визит в Россию с момента избрания президентом Бразилии в 2018 году.

Встреча лидеров продолжалась два часа и по итогам принято совместное заявление, в котором они выступили за сотрудничество почти во всех сферах: в экономике, культуре, оборонке, космосе, энергетике и сельском хозяйстве.

В начале переговоров Владимир Путин отметил, что прерванные в связи с пандемией коронавируса отношения двух стран восстанавливаются. "По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате "два плюс два", - сказал Путин перед началом встречи.

Болсонаро в свою очередь сказал, что у стран хорошие перспективы для сотрудничества в оборонке, нефтяном и газовом секторах, а также в области сельского хозяйства. "Я уверен, что этот мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста", - также подчеркнул президент Бразилии.

После переговоров Путин и Болсонаро вместе вышли к журналистам. Российский президент назвал Бразилию ведущим торговым партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. "На нее приходится треть российского товарооборота с этим регионом. В прошлом году, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, взаимная торговля даже выросла на 87 процентов", - отметил Путин. Российский президент также отметил успешное сотрудничество двух стран в промышленности, космической сфере.

Жаир Болсонаро: Мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста

Россия также готова участвовать в строительстве новых энергоблоков атомных электростанций в Бразилии, в том числе малых и плавучих. "Росатом" экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. При этом наша корпорация готова участвовать и в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности в наземном и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии", - заявил президент РФ. В свою очередь Болсонаро отметил, что Бразилия заинтересована в строительстве "небольших ядерных реакторов". В целом президент Бразилии подчеркнул, что встреча была насыщенной и полезной. "Мы говорили почти два часа. Повестка достаточно плодотворная, отражающая широкий спектр интересов наших стран", - сказал он. По мнению бразильского лидера, это свидетельствует о том, что "у двух крупных держав есть огромный потенциал для прогресса и взаимодействия на благо наших народов".

По многим вопросам глобальной и региональной повестки позиции РФ и Бразилии близки или совпадают, отметил Путин. Москва и Бразилиа поддерживают многополярность, которая опирается на международное право.

"Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал он. Кроме того, страны твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

По итогам переговоров Путин и Болсонаро приняли совместное заявление. "Главы государств подчеркнули решимость укреплять стратегическое партнерство, углублять политический диалог, повышать уровень двусторонних отношений на основе уважения суверенитета, международного права и принципов правового государства, разделяемых обеими странами", - говорится в документе. Президенты также выразили озабоченность ростом нестабильности в мире.

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