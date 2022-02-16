Путин принял приглашение посетить Бразилию

Владимир Путин принял приглашение посетить с визитом Бразилию. Даты поездки будут согласованы по дипломатическим каналам.

"Президент Болсонаро выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении президента Жаира Болсонаро и Владимира Путина.