Лефортовский суд арестовал очередного гражданина РФ по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил под арест в СИЗО гражданина России, обвиняемого в госизмене. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Лефортовского суда, в отношении Намазова Ровшана Намаз оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Подробностей о том, где работал и жил задержанный, в суде не уточнили. Ранее сообщалось об аресте в Плесецке гражданина с такой же фамилией, но с другим именем.

Как стало известно "РГ", Ровшан Намазов был задержан еще 11 февраля. После избрания Лефортовским судом меры пресечения он будет содержаться в СИЗО "Лефортово", где под арестом находятся и другие фигуранты дел о госизмене и шпионаже.