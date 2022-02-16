Начался выездной процесс по двум новым уголовным делам блогера Навального

Во вторник, 15 февраля, в исправительной колонии N2 в Покрове Владимирской области началось выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому делу в отношении Алексея Навального.

В новом процессе слушается два дела - об особо крупном мошенничестве со средствами своих же сторонников и о неуважении к суду.

В режимную колонию пустили всех представителей СМИ, кто прислал накануне заявку на аккредитацию - почти 90 журналистов. В актовом зале колонии, где проходило выездное заседание присутствовала и супруга блогера - Юлия Навальная. Часть журналистов следили за процессом из зала, большая же часть - по видеотрансляции. Первые 4 часа совещания ушли на рассмотрение ходатайств защиты и самого Навального. Адвокаты требовали вернуть дело прокурору. По мнению адвоката Вадима Кобзева, дело Навального ошибочно было передано по подсудности в Лефортовский суд. Кроме того, он усмотрел ошибку, как ему показалось, в самом обвинении о мошенничестве. Также адвокаты попросили суд вернуть им телефоны, компьютеры и диктофоны, которые не разрешили пронести в колонию. А сам подсудимый заявил, что имеет право быть в процессе не в тюремной робе, а в гражданской одежде.

Кроме того, Навальный заявил, что он - единственный заключенный в стране, к которому приезжают выездные суды. Хотя сам он не хочет "никакой эксклюзивности, а хочет просто быть обычным зеком".

Однако никакой эксклюзивности в таком выездном заседании суда нет. По официальным данным ФСИН России, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в учреждениях исполнительной системы было проведено 8947 выездных заседаний в отношении 9057 человек.

А еще, по мнению Навального, процесс специально закрыли, чтобы он не сказал правду. Но ни о какой закрытости процесса не было и речи. Все, что говорил блогер, внимательно слушали и снимали многочисленные журналисты, в том числе из оппозиционных СМИ. А еще Навальный счел, что дело о неуважении к суду связано с тем, что судья в том процессе якобы "не давала ему слово сказать". Все ходатайства защиты и подсудимого судья Маргарита Котова отклонила. После обеда обвинительное заключение в отношении Навального зачитала гособвинитель.

В прошлом году на процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, который проходил в Бабушкинском суде, Навальный неоднократно оскорблял судью, прокурора и участников процесса. Это дело по решению следствия было объединено с основным обвинением о 4 эпизодах мошенничества. Они касаются хищений средств из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - организация-иноагент, признанная экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована по решению суда). По данным гособвинения, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 2,7 миллиона рублей, которые были пожертвованы фонду. Но эта сумма еще может увеличиться, ранее представители следствия озвучивали ущерб в 350 млн рублей.

После зачислений пожертвований, с биткоин-кошельков Навального списывались крупные суммы

В рамках расследования удалось выяснить, что в тот момент, как на счета фонда поступали средства в качестве пожертвований, параллельно с биткоин-кошельков Алексея Навального было выведено 222 биткоина, что эквивалентно примерно 97 млн рублей по курсу криптовалюты на тот период.

Кроме того, с 2017 года по начало 2020-го Навальный и члены его семьи совершили 21 дорогостоящую зарубежную поездку. 4 поездки были совершены в США, по 3 выезда - в Испанию и Германию, по 2 раза блогер заезжал в Италию, Австрию и Таиланд. По разу семья блогера посетила за тот период Францию, Грецию, Египет и Латвию.

В последний раз - перед закрытием границ из-за коронавируса - Навальный ездил отдыхать с женой в Париж 14 февраля. Это стало 22-й поездкой. Но самой дорогой - на нее ушло почти 3 млн рублей.

Пока же родители нежились в столице Франции и в других европейских столицах, дочь Навального Дарья проходила обучение в одном из самых престижных вузов США - Стэнфорде. По самым скромным подсчетам, только за проживание девушки в Стэнфорде Навальный должен был заплатить более 10 млн рублей.

И это далеко не все траты. Навальные были замечены на автомобиле Chevrolet Traverse стоимостью около 4 млн рублей. По некоторым данным, машину зарегистрировали на безработную жену блогера Юлию.

Сейчас Навальный, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, отбывает срок в колонии общего режима во Владимирской области. 2 февраля прошлого года Симоновский суд Москвы по представлению ФСИН отменил ему условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в три с половиной года колонии.