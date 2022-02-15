Навального судят за мошенничество - трату пожертвований на личные нужды

Судебное заседание проходит в выездном формате - в колонии общего режима №2 в городе Покрове Владимирской области, где блогер отбывает наказание по другому приговору - так называемому делу "Ив Роше".

Ничего экстраординарного в подобных выездных заседаниях суда нет. По сведениям ФСИН, за последние 3 года в пенитенциарных учреждениях состоялись около 9 тысяч выездных судебных заседаний. Их фигурантами были свыше 9 тысяч человек. Так что никакой особой процедуры в отношении Навального применено не было.

Сторона обвиняемого утверждала, что этот судебный процесс якобы пройдет в закрытом режиме. На освещение этого заседания аккредитовались свыше 100 журналистов из около 40 СМИ. И никаких "отводов" не было. Из колонии организована прямая трансляция для полноценного освещения заседания для всех приехавших представителей СМИ. Более того, организация судебного заседания устроена так, что на него пропустили родственников подсудимого.

Фото: Константин Завражин/РГ

Сторонники обвиняемого распространяют мифы, что Навального судят за некие мнимые преступления. Но в действительности речь идет о банальном мошенничестве, причем с деньгами, которые ему собирали его же соратники. На так называемую общественную деятельность.

Новые уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный и "иные лица" похитили порядка 350 млн рублей, выделенных его фонду в качестве пожертвований. В рамках расследования удалось выяснить, что в тот момент, как на счета фонда поступали средства в качестве пожертвований, параллельно с биткоин-кошельков Алексея Навального было выведено 222 биткоина, что эквивалентно примерно 97 млн рублей по курсу криптовалюты на тот период.

Топ стран по частоте отдыха и выводам средств с биткоин-кошельков Навального

Кроме того, с 2017 года по начало 2020-го Навальный и члены его семьи совершили 21 дорогостоящую зарубежную поездку. 4 поездки были совершены в США, по 3 выезда - в Испанию и Германию, по 2 раза блогер заезжал в Италию, Австрию и Таиланд. По разу семья блогера посетила за тот период Францию, Грецию, Египет и Латвию.

В последний раз - перед закрытием границ из-за коронавируса - Навальный ездил отдыхать с женой в Париж 14 февраля. Это стало 22-й поездкой. При этом самые крупные переводы зафиксированы как раз перед этой поездкой и после нее - 30 января и 25 февраля. Суммарно на 41,28 тысяч долларов (по курсу на декабрь 2020 года это 2,9 млн рублей). Логично предположить, что почти в 3 млн рублей вышла поездка в Париж на День влюбленных семейной чете Навальных.

Зарубежный отдых Навального и его семьи в 2017 - 2019 гг.

Пока родители нежились в столице Франции и в других европейских столицах, дочь Навального Дарья проходила обучение в одном из самых престижных вузов США - Стэнфорде. По самым скромным подсчетам, только за проживание девушки в Стэнфорде Навальный должен был заплатить более 10 млн рублей.

И это далеко не все траты. Так, Навальные были замечены на автомобиле Chevrolet Traverse стоимостью около 4 млн рублей. По некоторым данным, автомобиль зарегистрировали на безработную жену блогера Юлию.