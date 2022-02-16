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Текст:   Сергей Бабкин 
15:32 16.02.2022

Комнаты в домах под снос назвали самым простым способом купить жилье в Москве

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В Москве резко вырос спрос на покупку комнат в домах, включенных в программу реновации. Как полагает гендиректор столичного Агентства инвестиций в недвижимость Валерий Летенков, сейчас это самый доступный способ стать обладателем московской недвижимости.

"Комнаты в домах под снос - это дефицитный товар, который приобретается в большинстве своем ради того, чтобы инвестировать деньги, - отмечает Валерий Летенков. - При этом нужно понимать, что это игра в долгую, то есть это длинный формат инвестиций, где весь проект может занять до 10 лет".

Эксперты рассказали, кто чаще всего берет ипотеку в России

Ипотеку на такие комнаты можно взять, имея 20-процентный первоначальный взнос, говорит эксперт. То есть, располагая суммой в 1,5-2 миллиона, можно уже получить столичную регистрацию и при этом через несколько лет рассчитывать на отдельное комфортное жилье.

Впрочем, только за последний год цены на такие комнаты выросли в полтора раза, средняя стоимость уже выше 8 миллионов рублей, а в центре - 12 миллионов.

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