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16.02.2022 20:52
Рубрика: Происшествия

С компании "Рольф" и ее основателя взыскано более 19 млрд рублей

Текст: Владислав Куликов

Суд взыскал по иску Генпрокуратуры более 19 миллиардов рублей с компании "Рольф" и ее основателя Сергея Петрова. ОБ этом сообщили ТАСС в Химкинском городском суде Московской области.

Фото: Вадим Жернов/ТАСС
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Как подчеркнул представитель суда, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Соответчиками по иску также являются ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург". Сумму по иску суд постановил взыскать солидарно со всех ответчиков.

Поводом для иска стало то, что, как утверждают в Генпрокуратуре, Петров управлял компанией "Рольф", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал свои истинные доходы. В качестве обеспечения иска службой судебных приставов был произведен арест средств на счетах компании. Петров требования Генпрокуратуры отвергал. Однако суд согласился с доводами прокуратуры.

Как передает РИА Новости, в самом "Рольфе" подчеркнули, что ситуация не оказала существенного влияния на операционную деятельность компании, дилерские центры продолжают работать штатно.

В конце 2019 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Cам Петров, а также бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро был помещен под домашний арест. В настоящее время дело в отношении него слушается в Черемушкинском суде Москвы.

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