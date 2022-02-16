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16.02.2022 09:24
Рубрика: Происшествия

В Ярославской области на семью сошла снежная лавина с крыши дома

Текст: Элина Труханова

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту падения снега с крыши здания на женщину с ребенком в городе Рыбинске.

В Кирове на коляску с новорожденным упал снег с крыши

В одном из рыбинских пабликов в соцсети пострадавшая женщина рассказала, что 11 февраля их семья - она, муж и маленькая дочь - шла из детского сада. И в тот момент, когда люди проходили мимо здания по улице Герцена, 18, на них с крыши сошла лавина снега.

"В травме зафиксировали ушиб шеи у меня, я закрывала ребенка. Шли близко к дому. Что было бы, если бы шли нормально, боюсь предположить", - пишет женщина.

По ее словам, здание, с которого упал снег, находится в частной собственности и является нежилым.

В прокуратуре Ярославской области сообщили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению собственником здания требований законодательства о проведении работ по содержанию зданий и сооружений в зимний период. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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