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16.02.2022 20:14
Рубрика: Происшествия

В Рыбинске выявлено хищение 90 млн рублей при строительстве школы

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области задержан гендиректор коммерческой организации по делу о хищении бюджетных средств при строительстве средней школы, открытой в 2020 году.

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Сумма хищения составляет более 90 миллионов рублей при общей цене контракта 650 миллионов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По итогам оперативно-розыскных мероприятий следственный отдел УФСБ России по региону 15 февраля возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемый задержан. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Подтвердил информацию о задержании руководителя компании-подрядчика и исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.

"Сегодня проводил совещание в школе на улице Тракторной с подрядчиком, построившим здание. В школе проявляются все новые недостатки, которые компания обязана устранить по гарантии", - написал он на своей странице в соцсетях.

По словам и.о. главы администрации, сотрудники ФСБ задержали руководителя компании прямо во время совещания. А ранее администрация города предоставила правоохранительным органам документы по этому проекту.

"Сегодня Рыбинск является пострадавшей стороной. Очень неприятная ситуация. Уверен, следствие разберется во всех деталях", - заключил Рябченков.

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