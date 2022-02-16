Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за циклона "Иления"

В связи с приближением циклона "Иления" власти Москвы перевели все коммунальные службы в режим повышенной готовности.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства, на круглосуточное дежурство переведено 1,5 тысячи аварийных бригад. Их задействуют в случае энергетических аварий, падения деревьев и других ЧП.

По словам заммэра Петра Бирюкова, под особым контролем находятся все объекты жизнеобеспечения города. Власти рекомендуют жителям пережидать ненастье в помещениях.

Ранее сообщалось, что циклон "Иления" принесет в Москву мокрый снег, дожди и штормовой ветер.