Жители Чертаново пытаются понять, кто в их дворах экспериментирует с парковкой

Жители двух столичных районов - Центральное Чертаново и Южное Чертаново - вот уже несколько дней обсуждают в социальных сетях знаки "Остановка запрещена", появившиеся там во дворах пяти жилых домов.

Согласно этим знакам, машины теперь нельзя ставить ни во дворах, ни в проездах домов, расположенных по адресам: ул. Днепропетровская, 5, корп. 4, Дорожная, 7, корп. 2, Чертановская, 32, корп. 1, и Красного Маяка, 1, корп. 1. А во дворе дома по улице Академика Янгеля, 14, корпус 5, знак стоит прямо у парковочного кармана. Другими словами, если следовать Правилам дорожного движения, всем, кто поставит авто в зоне действия знака, грозит штраф.

Знаки, запрещающие автомобилистам остановку, появились во дворах жилых домов

Для москвичей согласно статье 12.19 КоАП "Нарушение правил остановки или стоянки..." он будет в размере 2,5 тысячи рублей. Но жителей, похоже, новые дорожные правила не пугают. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что легковушки рядами стоят прямо у знаков, многие из них с горой снега на крыше. Как объяснил один из них, представившийся Дмитрием Ларионовым, автомобилисты игнорируют знак, и это, уверен он, вполне правомерно: "Придомовая территория не относится к общегородской, это собственность проживающих там людей. А знак "Остановка запрещена" в парковочном кармане и вовсе вызывает недоумение".

Выяснилось, в начале февраля ЦОДД опубликовал "Методические рекомендации по организации безопасного движения транспорта и пешеходов на придомовых и внутренних территориях". Горожане, которые видели эту 200-страничную методичку, так ее называют: "дворы без машин". Цели у этого документа - освободить дворы от хаотичной парковки, сократить рост смертельных ДТП на придомовых территориях, повысить безопасность пешеходов. Предлагается расширить тротуары и убрать возле них парковку, сузить проезжую часть, поставить ограничения в междворовых проездах, положить больше "лежачих полицейских".

В результате большая часть парковочных мест реально может сократиться. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД, документ носит рекомендательный характер, никаких экспериментов не проводится. "Установка знаков в чертановских дворах, запрещающих остановку транспорта, - это инициатива властей на местах. Опубликованную методичку писали наши урбанисты, в ней собраны научно обоснованные рекомендации, учтен международный опыт, - подчеркнули в пресс-службе. - Если найдутся желающие, можем в режиме теста опробовать в каком-то дворе. Но для этого жителям нужно обратиться в свою управу, а те, в свою очередь, выйдут на нас".

В управах районов от установки знаков открестились. А в пресс-службе префектуры Южного округа рассказали: скорее всего, знаки поставили представители управляющих компаний: "Мы действительно установили знаки, запрещающие остановку транспорта, но только в местах стоянки спецтранспорта, поскольку зимой не видно разметки на асфальте, да и жители часто не обращают на нее внимания. Кто и на какие деньги еще наставил знаков, разбираемся".

Тем временем

В тех дворах, где подобных знаков нет и можно легко найти место для парковки, может возникнуть и другая проблема. Этой зимой в столичном регионе сразу несколько автомобилей попали под упавшие с крыш ледяные глыбы. Как рассказал "РГ" кандидат юридических наук Евгений Тонкий, автовладельцы имеют полное право на компенсацию, однако не стоит ожидать, что процесс будет простым. ​​​​​Буквально на днях ледяные массы пробили лобовое стекло Kia Picanto - хозяйка оставила "малыша" во дворе дома в 17-м микрорайоне Зеленограда. Примерно в то же самое время в соседней Андреевке куда более увесистая глыба прилетела на крышу другой Kia. В обоих случаях владельцы пожаловались на свои несчастья в соцсетях. И совет был один - обратиться в полицию. А вот юристы всерьез утверждают, что все зависит от того, откуда именно упал лед.

"Некоторые участки примыкают к многоквартирным домам, но на самом деле не относятся к их территории, - комментирует адвокат Владимир Постанюк. - В этом случае претензию следует направлять в местную администрацию". Примечательно, что управляющая компания отвечает только за повреждения, которые причинены сосульками, упавшими с крыш домов. А вот если сосулька упала с козырька над балконом, обязанность по возмещению вреда ложится на собственника квартиры. Получить компенсацию на ремонт автомо можно не во всех случаях. При неблагоприятных погодных условиях, носящих чрезвычайный характер, например, выпавшем крупном граде, вины коммунальных служб в причинении вреда авто нет.

Подготовил Сергей Бабкин