Депздрав: "Омикрон" циркулирует на Чукотке уже две недели

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", выявленный во вторник в Чукотском АО, мог прийти в регион еще две недели назад, сообщил на своей страничке в Instagram окружной департамент здравоохранения.

"Несмотря на то, что официальное подтверждение поступило только 15 февраля, мы считаем, что "омикрон" циркулирует на Чукотке в течение последних двух недель", - говорится в сообщении.

Напомним, что Чукотский автономный округ стал последним российским регионом, куда добрался новый штамм.

Сейчас в округе наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Наибольшее количество заразившихся опасной инфекцией отмечается в столице региона.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 3502 жителей полуострова, 3042 человека выздоровели, 42 - скончались. На обязательной самоизоляции находятся 1156 человек.