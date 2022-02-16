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16.02.2022 04:12
Рубрика: Общество

Депздрав: "Омикрон" циркулирует на Чукотке уже две недели

Текст: Ольга Коваль

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", выявленный во вторник в Чукотском АО, мог прийти в регион еще две недели назад, сообщил на своей страничке в Instagram окружной департамент здравоохранения.

Фото: Reuters
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"Несмотря на то, что официальное подтверждение поступило только 15 февраля, мы считаем, что "омикрон" циркулирует на Чукотке в течение последних двух недель", - говорится в сообщении.

Напомним, что Чукотский автономный округ стал последним российским регионом, куда добрался новый штамм.

Сейчас в округе наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Наибольшее количество заразившихся опасной инфекцией отмечается в столице региона.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 3502 жителей полуострова, 3042 человека выздоровели, 42 - скончались. На обязательной самоизоляции находятся 1156 человек.

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