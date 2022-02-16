Николай Запрягаев назначен и.о. гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока

Исполняющим обязанности генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока стал Николай Запрягаев, который занимал должность заместителя гендиректора по развитию бизнеса, сообщила пресс-служба корпорации.

В сферу деятельности Запрягаева входили курирование вопросов резидентской политики, проектного управления, взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, а также институтами развития.

На минувшей неделе стало известно, что занимавший на тот момент должность главы корпорации Игорь Носов скончался в возрасте 43 лет, он работал на этом посту с мая прошлого года, а до этого много лет занимался развитием особых экономических режимов на территории России.