В Якутии сотрудницу почты обвинили в краже 2 млн рублей

Прокуратура Оленекского района Якутии направила в суд уголовное дело по обвинению сотрудницы почты в хищении денег в особо крупном размере.

Версия обвинения состоит в том, что женщина, занимавшая должность начальника отделения почтовой связи, похищала деньги из сейфа, а затем перечисляла их на свой счет. Таким образом ей удалось украсть более двух миллионов рублей, уточняют в надзорном ведомстве.

Злоумышленнице предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).