Как Беларусь и Россия формируют единую промышленную политику

В конце минувшего года топ-менеджеры МПЗ побывали в Самаре, а вскоре с ответным визитом в Минск приехали российские промышленники. Надо сказать, эти два предприятия - "тяжеловесы" мировой подшипниковой отрасли. СВПЗ занимает лидерские позиции на международных рынках по выпуску крупногабаритных подшипников с наружным диаметром до трех метров и весом до 6,5 тонны. Продукция МПЗ востребована во многих отраслях промышленности во всем мире и отнесена потребителями в сегмент премиум-класса. По результатам встреч белорусы и россияне договорились о кооперации производства и реализации совместных инвест­проектов.

- Мы в Минске производим ролики, сепараторы и кольца средних размеров, в которых заинтересованы россияне. Также имеем технологическую возможность поставлять на СВПЗ поковки крупногабаритных подшипников. МПЗ же нуждается в поставках крупногабаритных наружных и внутренних колец. Объединив усилия, мы взаимовыгодно решаем эти проблемы, - рассказывает заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Минский подшипниковый завод" Сергей Мороз. - Кроме того, МПЗ получает возможность поставлять под своим брендом на премиальный российский рынок собранные по кооперации в Самаре подшипники, выход на биржу и участие в электронных торгах. Немаловажной для нас является и перспектива открытия своего торгового дома в Самаре, что значительно улучшит логистику.

Исторически предприятия Беларуси и России объединяла тесная производственная кооперация

В свою очередь, коммерческий директор СВПЗ Сергей Орленко видит очевидные преимущества для своего предприятия:

- Благодаря кооперации СреднеВолжский подшипниковый завод получает выход на белорусский рынок с продукцией, собранной в Минске из своих крупногабаритных деталей. Реализация совместных проектов будет способствовать продвижению продукции на рынки ближнего и дальнего зарубежья, позволит оперативно обеспечивать подшипниковой продукцией наших стратегических клиентов.

Одним из таких ключевых партнеров является крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ.

- В результате объединения усилий белорусского МПЗ и российского СВПЗ мы получаем надежных поставщиков, что будет способствовать наращиванию объемов производства и освоению новых рынков, - отмечает заместитель начальника управления материально-технического снабжения ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Сергей Ахметов.

Укрепление белорусско-российского промышленного сотрудничества особенно актуально. Как известно, некоторые государства, чьи крупные производители проигрывают борьбу за международные рынки, используют приемы нечестной конкуренции. Под надуманными предлогами вводятся санкции против ведущих белорусских и российских предприятий, что конечно же наносит им существенный вред, ослабляет их позиции на международных рынках. Противостоять этому давлению можно только вместе. Один из приоритетов - замена импортных комплектующих отечественными. По такой программе на Минском подшипниковом заводе в 2021 году освоено производство порядка 26 типов новых подшипников для машиностроительного комплекса Беларуси. Объединив усилия в рамках совместных программ по импортозамещению, белорусские и российские предприятия смогут защитить себя от санкционных манипуляций.

- Сближение с российскими предприятиями - наша стратегическая цель, - делится планами делового партнерства топ-менеджер МПЗ Сергей Мороз. - Когда-то тесная кооперация была между минским и томским подшипниковыми заводами.

Из Сибири поставляли шарики, из них на МПЗ собирали подшипники, которые шли на крупнейшие машиностроительные предприятия Беларуси и России. Пришло время восстановить эту кооперационную связь, существенно нарастить объемы, чтобы купировать санкционные вызовы в сфере подшипниковой продукции для крупнейших конвейерных предприятий Союзного государства.

Исторически предприятия Беларуси и России объединяла тесная производственная кооперация, за каждым из них были закреплены определенные рынки, проводилась единая политика в развитии отрасли. Но с распадом СССР экономические связи ослабли или даже разорвались. Однако жизнь показала, что промышленникам двух стран легче побеждать конкурентов, объединив усилия в рамках Союзного государства, подчеркивает генеральный директор ООО "СреднеВолжский подшипниковый завод" Игорь Максимов:

- Россия и Беларусь добились серьезного прогресса в развитии промышленного сотрудничества. Следующим этапом должны стать разработка и реализация согласованной промышленной политики, направленной на создание условий для устойчивого экономического роста.

- Чтобы активно развиваться, нам, белорусам, жизненно необходимо кооперироваться с серьезными российскими производителями, - считает генеральный директор ОАО "Минский подшипниковый завод" Виталий Мартынов. - С ними нас связывают не просто экономические отношения. Степень взаимного доверия такая, что при обмене опытом продаж относимся, можно сказать, по-братски. Ни белорусы, ни россияне не видят друг в друге конкурентов, сообща находят оптимальные экономические решения.

Тем временем

В Минске побывала представительная делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым. Состоялись встречи с министрами и руководителями ведущих машиностроительных предприятий Беларуси.

- В 2021 году Кубань собрала 15,5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и риса, около 200 тысяч тонн винограда, - рассказал Вениамин Кондратьев. - Поэтому нам очень важно своевременно обновлять транспортный парк. При этом 60-70 процентов всех тракторов в крае - белорусские. В 2021-м наши сельхозпредприятия приобрели техники марки BELARUS на 39 процентов больше, чем в 2020 году.

Следующим шагом стало бы создание в крае совместного производства по выпуску тракторов МТЗ. Идея вызвала интерес.

"Минский тракторный завод намерен расширить взаимодействие с Краснодарским краем, - заявил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк. - С учетом программы развития Краснодарского края МТЗ готов предложить новую технику и рассмотреть вопрос об организации производственных процессов на Кубани".

Заинтересовала гостей еще одна белорусская новинка - экологически чистые и бесшумные электробусы. Что также понятно, ведь Краснодарский край является бурно развивающейся здравницей. Сейчас в Сочи испытывается одна из таких машин. "Пока можем говорить о партии численностью около 100 электробусов, - заявил Вениамин Кондратьев. - Беларусь может стать поставщиком такой техники".

- Для нас Краснодарский край - это очень хороший рынок, - подчеркнул министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов. - Мы заинтересованы поставлять туда продовольственные товары - сыры, мясные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия...

Варианты расширения сотрудничества Вениамин Кондратьев обсудил с министром сельского хозяйства Беларуси Игорем Брыло. Важными сферами могут стать молочное скотоводство, поставки кукурузы, пшеницы, ячменя, тритикале. В Краснодарском крае есть ряд эксклюзивных товаров, таких как краснодарский чай, продукты глубокой переработки зерна, вино.

Краснодарский край и Беларусь уже 20 лет связывает соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В 2021 году взаимный товарооборот составил 330 млн долларов. В регионе работает более 50 компаний, экспортирующих продукцию в Беларусь. Основу экспорта составляют изделия из черных металлов, электрическое оборудование, продукты переработки овощей, фруктов. В основе импорта - пищевая продукция, алюминиевые изделия, натуральный и искусственный мех, эфирные масла и косметические средства.