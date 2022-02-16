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16.02.2022 03:00
Рубрика: Экономика

В крупнейших городах заменят старые автобусы электробусами

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Программа модернизации городского электротранспорта предусматривает не только обновление парка трамваев и троллейбусов, но и возможность замены автобусов, отработавших свыше срока полезного использования, на электробусы. Об этом "РГ" сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Фото: Photoexpress
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Программа готова к запуску. Желание участвовать в ней уже изъявили 13 городов. Это - Нижний Новгород, Ярославль, Курск, Красноярск, Краснодар, Саратов, Уфа, Пермь, Владивосток, Тверь, Ростов-на-Дону, Иркутск и Южно-Сахалинск.

Проблема износа городского транспорта в регионах достаточно серьезна. По результатам исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ), около 40% автобусов в большинстве регионах эксплуатируются больше 10 лет, а в некоторых этот показатель еще выше. А по данным "ГТЛК" в целом по стране превышен срок эксплуатации 84% автобусов, 62% - троллейбусов и 61% - трамваев.

Обращает на себя внимание, что пока в программе нет городов из северных регионов страны. Но как пояснили в аппарате вице-премьера, территориальный подход к формированию перечня проектов не применяется. К участию в программе допускаются все регионы вне зависимости от того, в какой климатической зоне или каком федеральном округе они находятся. Регионы включены в перечень на основании предварительного подтверждения их руководством заинтересованности в участии в программе.

Как ранее сообщил "Коммерсант", общая стоимость реализации программы оценивается в 400 млрд рублей на пять лет. Рассматриваются разные варианты финансирования - бюджетные кредиты, средства ФНБ (не более 25% от стоимости проекта), привлечение средств инвесторов (до 50% от стоимости проекта), а также средств ВЭБа.

В регионах Экономика Транспорт Власть Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Башкортостан ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ЦФО Ярославская область Ярославль ЦФО Курская область Курск СФО Красноярский край Красноярск ЮФО Краснодарский край Краснодар

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