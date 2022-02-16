В крупнейших городах заменят старые автобусы электробусами

Программа модернизации городского электротранспорта предусматривает не только обновление парка трамваев и троллейбусов, но и возможность замены автобусов, отработавших свыше срока полезного использования, на электробусы. Об этом "РГ" сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Программа готова к запуску. Желание участвовать в ней уже изъявили 13 городов. Это - Нижний Новгород, Ярославль, Курск, Красноярск, Краснодар, Саратов, Уфа, Пермь, Владивосток, Тверь, Ростов-на-Дону, Иркутск и Южно-Сахалинск.

Проблема износа городского транспорта в регионах достаточно серьезна. По результатам исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ), около 40% автобусов в большинстве регионах эксплуатируются больше 10 лет, а в некоторых этот показатель еще выше. А по данным "ГТЛК" в целом по стране превышен срок эксплуатации 84% автобусов, 62% - троллейбусов и 61% - трамваев.

Обращает на себя внимание, что пока в программе нет городов из северных регионов страны. Но как пояснили в аппарате вице-премьера, территориальный подход к формированию перечня проектов не применяется. К участию в программе допускаются все регионы вне зависимости от того, в какой климатической зоне или каком федеральном округе они находятся. Регионы включены в перечень на основании предварительного подтверждения их руководством заинтересованности в участии в программе.

Как ранее сообщил "Коммерсант", общая стоимость реализации программы оценивается в 400 млрд рублей на пять лет. Рассматриваются разные варианты финансирования - бюджетные кредиты, средства ФНБ (не более 25% от стоимости проекта), привлечение средств инвесторов (до 50% от стоимости проекта), а также средств ВЭБа.