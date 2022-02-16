Экс-прокурора Новосибирской области задержали по делу о взятках

В Новосибирске задержали бывшего прокурора области Владимира Фалилеева. Как передает ТАСС, его подозревают в получении взяток.

На данный момент известно, что незаконное вознаграждение экс-глава региональной прокуратуры мог получать от представителей криминалитета и собственников одного из крупных торговых центров. Предприниматели якобы передавали ему взятки за непроведение проверок и общее покровительство.

Уточняется, что одновременно с бывшим прокурором области задержан и его бывший заместитель.

Владимир Фалилеев был назначен на должность прокурора Новосибирской области в 2015 году. А тремя годами позже ушел в отставку после проверок Генпрокуратуры. Еще одним последствием масштабной проверки стало уголовное дело в отношении бывшего прокурора Новосибирска и его заместителя.