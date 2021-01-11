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11.01.2021 16:38
Рубрика: Происшествия

Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца оставили под арестом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Центральный районный суд продлил срок ареста бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца на три месяца. Как рассказали "РГ" в пресс-службе суда, он останется под стражей как минимум до 13 апреля.

Аналогичное решение было принято и в отношении Александры Авериной, занимавшей в прокуратуре Новосибирской области должность руководителя по надзору за соблюдением федерального законодательства. Под арестом останется и предприниматель Дмитрий Куклин: дело о ложном доносе, возбужденное в отношении него, также связывают с уголовным преследованием Ференца.

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Под стражей Ференец, Аверина и Куклин находятся с 25 ноября прошлого года.

Экс-прокурора города подозревают в превышении должностных полномочий. Его уголовное дело связано с арестом бывшего главы совета директоров вино-водочного завода "Винап" Олега Ярового. Предприниматель якобы наладил коррупционные связи с руководством областной прокуратуры.

Коррупционные связи, вероятно, были вскрыты еще в ходе комплексной проверки Генеральной прокуратуры, которая была проведена в прокуратуре Новосибирской области около двух лет назад. Тогда в отставку ушел региональный прокурор Владимир Фалилеев, десятки работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Олег Яровой был арестован в июле прошлого года. Примерно тогда же Денис Ференец ушел со своего поста, что не избавило его от уголовного преследования.

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