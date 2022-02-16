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16.02.2022 10:25
Рубрика: Власть

Омские медики будут ездить к пациентам на такси

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 35(8683)
За последний месяц число вызовов врачей в Омске выросло почти втрое. Справиться с возросшей нагрузкой медикам поможет такси. На поездки к пациентам дополнительно привлекут сто автомобилей. Деньги региональная казна на это уже выделила.

В омской скорой ежедневно работает более восьмидесяти бригад медиков, но спрос на "неотложку" постоянно растет. Каждый день регистрируется новый максимум заболевших.

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По официальным данным, в Омской области привито 98 процентов медработников. Но из-за регулярных контактов с пациентами, они, хотя и в облегченной форме, все равно болеют. При возросшей нагрузке участковые врачи физически не в состоянии дойти до каждого больного.

Чтобы разрядить напряженную обстановку, власти приняли решение - выделить дополнительные средства на обеспечение поликлинического звена автотранспортом.

- Теперь медики смогут ездить к пациентам на такси. Сто машин будут в их распоряжении с восьми утра до восьми часов вечера. В том числе в выходные дни, - сообщил региональный министр здравоохранения Александр Мураховский.

А как у соседей?

В Томской области студенты Сибирского медуниверситета и медицинских колледжей помогают врачам бороться с пандемией. За два неполных года более 3,5 тысячи студентов трудоустроились в медицинские организации Томской области. Сейчас 498 студентов СибГМУ и 54 учащихся базового медицинского и медико-фармацевтического колледжей помогают врачам.

- Работа не останавливается ни на один день. Для студентов это хорошая возможность получить навыки в практической сфере. Замечательно, что наши ребята проявляют свою гражданскую ответственность в столь важный для нас период, - отметил координатор Томского регионального отделения "Волонтеры-медики" Алексей Филимонов.

Студенты работают в поликлиниках и респираторных госпиталях врачами-стажерами, в качестве среднего и младшего медицинского персонала, регистраторами и администраторами. Также участвуют в вакцинации населения, проводят заборы мазков для лабораторных исследований на COVID-19 и работают операторами центра удаленного медицинского мониторинга.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Пандемия коронавируса COVID-19

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