Студентки Техноложки победили в GreenTech Startup Booster

Команда "Сибирь" Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) заняла первое место в студенческом треке в суперфинале GreenTech Startup Booster 2021 года. "Сибирь" - это две студентки, Александра Иванова и Вероника Черкашина, и победа им присуждена за разработку покрытия подводной части нефтяных платформ. Специальный материал защитит массивные конструкции от обрастания микроорганизмами, а значит, увеличит срок службы и безопасность платформ. Тема - одна из актуальных в энергодобывающей отрасли, и результат студенческой разработки будет востребован в реальном секторе экономики.

GreenTech Startup Booster - престижная международная программа развития и внедрения технологических проектов в области экологии. В минувшем году в нее было подано почти тысяча заявок из 170 городов мира. А в суперфинал попало только 25 проектов, один из них - от команды "Сибирь". Сама церемония награждения прошла в Сколковском институте науки и технологий, где победительницам вручили денежный приз - 300 тысяч рублей на продолжение исследований.

Александра и Вероника тему выбирали сами, потому что актуальна, интересна, малоизучена. Молодым ученым пригодились знания по ихтиологии и органической химии, полученные в Техноложке. Важно было и то, что проект можно реализовать, а не положить пылиться на полку. Современный тренд: студенты должны видеть конкретное приложение научных разработок.

Появление на подводной части корпуса судна наростов из растительных и животных организмов приводит к серьезному уменьшению его скорости, повышает расход топлива и эмиссию парниковых газов. Команда "Сибирь" создала принципиально новый материал на основе эпоксидной смолы (проект получил название "Разработка инновационного противобрастающего покрытия, наносимого под водой и работающего при отрицательных температурах"). Обработка таким материалом защищает поверхности от водорослей, ракушек и прочих мелких обитателей моря.

Изначально проект студенток предназначался для конкретной платформы "Приразломная", стоящей на арктическом шельфе, но расширить сферу применения не проблема. К тому же Минэнерго уже анонсировало ввод в эксплуатацию еще семи нефтедобывающих платформ.

- Наше покрытие вполне можно использовать и для кораблей. Причем наносится оно и под водой, то есть не нужно тратить время на заход судов в порты, все делается в море. Минусовые температуры также не преграда, покрытие можно наносить в любую погоду, - пояснила Вероника Черкашина.

Изыскания Александра и Вероника выполняли под руководством Андрея Дринберга, профессора кафедры химической технологии полимеров. Изучаемые на факультете химической и биотехнологии предметы ориентированы на широкий спектр отраслей: от переработки нефти и газа в энергоносители до получения продуктов сложного строения и состава - полимеры, красители, сорбенты, лекарства, косметические средства, биологически активные вещества.

- Нас очень поддерживали преподаватели Технологического института. Все - высокой квалификации, доходчиво и четко объясняющие материал. Важно и то, что в институте достаточно современных лабораторий: не было проблем ни с оборудованием, ни с сырьем. Ничего не приходилось где-то доставать, то есть нам создали все условия для творчества. И мы постоянно консультировались со специалистами "Газпром нефти", чтобы четко представлять, каких конкретно свойств ожидают от создаваемого покрытия, - добавила Александра Иванова.

Важно, что исследователи детально изучили все предложения, связанные с защитой морских конструкций, чтобы было четкое понимание: то, что предлагают они, действительно уникально.

Кстати, разработка студенток была отмечена и ранее. В частности, на презентации новых проектов Центра технологий и разработок мирового уровня "Энерготехнохаб Петербург". В финал тогда прошло десять команд, в состав четырех из них входили студенты Технологического института! Победителям были вручены сертификаты "Клуба бизнес-ангелов".

- Успешное будущее всегда базируется на нестандартных, порой неожиданных и всегда креативных решениях, в том числе технологических. Не секрет, что новые перспективные идеи зачастую рождаются в головах нашей талантливой молодежи - студентов, аспирантов, молодых ученых. В вузах страны хватает незаурядных молодых людей, которые готовы претворять в жизнь самые смелые свои замыслы, - отметил Андрей Шевчик, ректор СПбГТИ(ТУ).

В планах Вероники и Александры - продолжение разработки проекта, его масштабирование и привлечение инвестиций. Они будут добиваться реализации своих научных идей. Как говорят сами студентки, не всегда все получается с первого раза, но не стоит отчаиваться и опускать руки. Если у тебя есть идея, в которую ты веришь, нужно доводить ее до конца!

А еще у них впереди защита диплома и, возможно, продолжение обучения в аспирантуре Техноложки.