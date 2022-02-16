В школах Ленобласти отменили удаленку

В Ленинградской области с 21 февраля школьники 5-11 классов вернутся в учебные заведения, дистанционка прекращается, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Младшеклассники будут находиться на каникулах до 23 февраля. Но кружки и секции в очном режиме заработают с 21 февраля.

На дистант школьников Ленобласти отправили с 7 февраля, когда уровень заболеваемости сильно вырос. Изначально оперштаб даже думал отравить учеников на каникулы, но затем передумал: на внеплановый отдых ушли только младшеклассники.

Изначально удаленка была запланирована до 20 февраля. Оперштаб принял решение не продлевать ее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.