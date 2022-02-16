В Петербурге собрались запретить проезд в метро без одежды и обуви

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении закон о введении штрафов за нахождение в метро босиком, обнаженным или в зловонной одежде, запуск беспилотников и другие нарушения в "подземке".

Как сообщает РИА Новости, большинство депутатов проголосовали за соответствующие поправки в городской закон об административных правонарушениях.

Предполагается, что за появление в метрополитене без одежды и обуви, в плохо пахнущей одежде или с ручной кладью, от которой исходит неприятный запах, будут штрафовать на сумму от 100 до 500 рублей.

За использование в метро пиротехнических устройств и разведение костров нарушители, согласно законопроекту, заплатят от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Попрошайничество на станциях и в вагонах обойдется в четыре-пять тысяч рублей. Запуск беспилотников и передвижение под землей на самокатах, роликовых досках, коньках, лыжах, мотоциклах и мопедах будут наказываться штрафом в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Кроме того, административную ответственность понесут петербуржцы и гости города, которые станут проводить в "подземке" политические, культурные, религиозные или спортивные мероприятия без разрешения администрации. Штраф за это составит от тысячи до трех тысяч рублей. Финансовое наказание последует и за нанесение надписей на вагоны и в салонах.

Пассажиров также планируется штрафовать за спуск на пути, задержку отправления поезда и другие опасные действия.

Расширить список административных правонарушений в метрополитене в сентябре 2021 года предложил комитет по транспорту Петербурга.