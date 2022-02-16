За пострадавшей на Бали петербурженкой вылетел самолет

В 10.00 из аэропорта "Жуковский" вылетел самолет, которому предстоит доставить из Индонезии в Санкт-Петербург россиянку, пострадавшую во время отдыха на Бали.

Напомним, в свой день рождения, 20 января, девушка столкнулась в воде с гидроциклом и получила тяжелые травмы. У нее множественные переломы и проблемы с мозгом. Индонезийские врачи сделали ряд операций и подключили молодую петербурженку к аппарату ИВЛ.

Средств медицинской страховки не хватило на все расходы. Власти Санкт-Петербурга пообещали взять на себя транспортировку пострадавшей из Индонезии на родину. Как сообщают в Смольном, это обойдется в сумму свыше 20 миллионов рублей, деньги выделены из резервного фонда губернатора города.

Девушку планировалось перевезти раньше, но 14 февраля у нее произошло ухудшение состояния, так что транспортировку пришлось отложить. Пациентку готовы принять в петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.