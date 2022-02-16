Бастрыкину доложат о деле крымского депутата, насмерть сбившего женщину

Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела в отношении депутата Госсовета Республики Крым Игоря Буданова, который подозревается в гибели сбитой им на дороге 74-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- По версии следствия, 14 февраля 2022 года в Симферополе водитель, автомобиля BMW-750 совершил наезд на пожилую женщину. Позже она скончалась в больнице, - говорится в сообщении СК. - Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. После осмотра места происшествия автомобиль BMW изъят и осмотрен с применением криминалистической техники.

В ближайшее время планируется проведение автотехнической, судебно-медицинской, биологической и генетической экспертиз. О ее результатах крымское следственное управление доложит председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Тем временем председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал поступок депутата возмутительным.

- Это вопиющий случай - сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства, - отметил спикер крымского парламента.

Напомним, вечером 14 февраля мужчина сбил пенсионерку и покинул место ДТП, даже не вызвав скорую помощь. Женщина скончалась в шестой горбольнице через несколько часов. Автомобиль правоохранители нашли с помощью записей уличных камер видеонаблюдения.