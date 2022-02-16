Эшелоны с военной техникой выводятся из Крыма после учений

Эшелоны с военной техникой выводятся из Крыма в места постоянной дислокации после завершения плановых учений. Как сообщили в Минобороны России, в гарнизоны выдвигаются подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова.

"Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки", - рассказали в военном ведомстве.

После прибытия в воинские части технику обслужат и подготовят к проведению очередного этапа боевой учебы.

В Вооруженных Силах сейчас проводятся масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Как ранее сообщалось, подразделения Южного и Западного военных округов, которые завершили учения, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и выдвинулись в гарнизоны.