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16.02.2022 11:00
Рубрика: Власть

Тыловики возвращаются из Крыма в свои части

Текст: Иван Петров

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) приступили к совершению марша из Крыма в пункты постоянной дислокации. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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Тыловики принимали участие в проводимых на полуострове мероприятиях боевой подготовки, обеспечивали питание военнослужащих, при необходимости проводили ремонт военной техники, подвозили боеприпасы подразделениям, задействованным в учениях.

Убывают подразделения МТО из Крыма на штатной технике. При этом часть маршрута автомобильной колонны (протяженностью свыше 500 км) проходит по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту. "На маршруте движения колонны организована работа постов дорожно-комендантской службы. А сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции", - рассказали в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Вооруженных силах РФ продолжается "комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ".

В то же время подразделения Южного и Западного военных округов, которые уже выполнили учебно-боевые задачи в рамках учений, во вторник приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, после чего начали движение в свои воинские гарнизоны.

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