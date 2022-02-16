В Крыму экс-глава села осужден за халатность с миллионным ущербом

Сакский районный суд признал бывшего главу Молочненского сельского поселения Дениса Плохих виновным в халатности, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, чиновник лишен права в течение года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

В декабре 2020 года от имени администрации сельского поселения глава заключил с предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа площадью 24 тысячи квадратных метров в селе Витино. Согласно документу, администрация должна была контролировать процесс благоустройства.

Чиновник узнал от коммерсанта о его планах незаконно срезать на пляже песчаный грунт для дальнейшего сооружения на нем 14 деревянных домиков. Оказавшись в апреле 2021 года свидетелем незаконных работ, глава сельского поселения никак на это не отреагировал и в правоохранительные органы о противоправных действиях не заявил.

В результате ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей экологии нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Проведенные коммерсантом земляные работы привели к деградации слоя почвы в границах водоохранной зоны Черного моря.