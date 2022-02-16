Роскомнадзор: Twitch и Discord не выходят на связь по закону "о приземлении"

Роскомнадзор полностью готов к применению мер принуждения и находится на связи со всем компаниями, подпадающими под критерии закона "о приземлении" за исключением двух, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"В настоящий момент ведомство полностью готово к применению мер понуждения в отношении компаний, не исполняющих требования закона "о приземлении". С технической точки зрения произведены все необходимые действия. А с экономической - мы находимся в постоянном взаимодействии с ФАС и ЦБ", - сообщил Субботин в Госдуме.

По словам чиновника, в настоящий момент только две компании никак не означили свое присутствие и даже не вышли на связь с Роскомнадзором - это Twitch и Discord.