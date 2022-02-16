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16.02.2022 11:39
Рубрика: Digital

Роскомнадзор: Twitch и Discord не выходят на связь по закону "о приземлении"

Текст: Олег Капранов

Роскомнадзор полностью готов к применению мер принуждения и находится на связи со всем компаниями, подпадающими под критерии закона "о приземлении" за исключением двух, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
РКН готов принять меры к компаниям, не исполняющим закон о "приземлении"

"В настоящий момент ведомство полностью готово к применению мер понуждения в отношении компаний, не исполняющих требования закона "о приземлении". С технической точки зрения произведены все необходимые действия. А с экономической - мы находимся в постоянном взаимодействии с ФАС и ЦБ", - сообщил Субботин в Госдуме.

По словам чиновника, в настоящий момент только две компании никак не означили свое присутствие и даже не вышли на связь с Роскомнадзором - это Twitch и Discord.

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