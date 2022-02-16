Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой "счета в ЦБ"

Мошенники придумали новый способ обмана клиентов российских банков. На этот раз легенда касается "блокировки единого лицевого счета в Центробанке", сообщили аналитики ВТБ.

"Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном "едином лицевом счете в ЦБ". Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка", - описали действия мошенников в банке.

Чтобы "восстановить" доступ к средствам, потенциальной жертве предлагают направить заявку в любой из банков, клиентом которого человек является. Речь идет о счетах, вкладах, кредитах или банковских картах.

"Основная цель мошенников в этой схеме - не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя", - отметили в ВТБ (цитата по ТАСС).

Руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов напомнил, что ЦБ не ведет работу с физлицами, у регулятора нет никаких "единых лицевых счетов" граждан.

В интервью "РГ" зампред Банка России Герман Зубарев отмечал, что основным каналом атаки злоумышленников остается звонок на мобильный телефон клиента банка (80% преступлений), на втором месте - интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт (10%).

По данным Банка России, в июле-сентябре 2021 года было зафиксировано более 256 тысяч случаев операций, осуществленных без согласия клиентов (на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Объем таких операций оценивается в 3,2 миллиарда рублей. Из этих средств гражданам удалось вернуть 7,7%.