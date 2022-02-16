Росстат зафиксировал снижение темпа роста розничных цен на бензин

Средние розничные цены на бензин за период с 5 по 11 февраля выросли на 2 копейки - до 50,88 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 16 копеек до 54,78 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 2 копейки - до 47,58 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 2 копейки - до 51,60 рубля за литр, а марка АИ-98 и выше прибавила в цене 3 копейки - 59,93 рубля за литр.

За период с 5 по 11 февраля рост цен на бензин отмечен в 26 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Еврейской автономной области - на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 8 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Челябинской области - на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,49 до 49,39 рубля, марки АИ-95 - от 51,30 до 57,19 рубля, марки АИ-98 - от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,90 до 48,23 рубля, марки АИ-95 - от 50,30 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,70 до 61,90 рубля за литр.

С конца декабря 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,9%, бензин марки АИ-95 на 1%, марки АИ-98 - на 1,1%, а дизельное топливо повысилось в цене на 2,1%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 5 по 11 февраля вырос на 0,13%. Рост с начала года - 1,29%.