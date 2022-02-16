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16.02.2022 08:04
Рубрика: Экономика

Ростуризм может начать субсидирование ж/д туров по России в этом году

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Ростуризм готов начать субсидирование ж/д туров по России в этом году. Об этом рассказала заместитель главы агентства Елена Лысенкова, сообщает АТОР.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Ростуризм: Туры с кешбэком уже приобрели 200 тысяч россиян

По ее словам, Ростуризм откроет прием заявок от операторов на железнодорожные туры в конце года.

Систему субсидирования ж/д туров планируется сделать по аналогии с поддержкой туристских авиачартеров. Лысенкова отметила, что средства на это имеются, поскольку туроператоры в 2021 году не выбрали даже треть от бюджета, заложенного на субсидирование чартеров. По ее данным, из 1,1 млрд рублей потрачены только 258 млн рублей, а общий бюджет программы на 2022 год увеличен до 1,2 млрд рублей.

Предполагается, что воспользоваться субсидиями смогут операторы, которые будут формировать туры на основе аренды железнодорожных составов либо вагонов.

Экономика Туризм Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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