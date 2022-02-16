Ростуризм может начать субсидирование ж/д туров по России в этом году

Ростуризм готов начать субсидирование ж/д туров по России в этом году. Об этом рассказала заместитель главы агентства Елена Лысенкова, сообщает АТОР.

По ее словам, Ростуризм откроет прием заявок от операторов на железнодорожные туры в конце года.

Систему субсидирования ж/д туров планируется сделать по аналогии с поддержкой туристских авиачартеров. Лысенкова отметила, что средства на это имеются, поскольку туроператоры в 2021 году не выбрали даже треть от бюджета, заложенного на субсидирование чартеров. По ее данным, из 1,1 млрд рублей потрачены только 258 млн рублей, а общий бюджет программы на 2022 год увеличен до 1,2 млрд рублей.

Предполагается, что воспользоваться субсидиями смогут операторы, которые будут формировать туры на основе аренды железнодорожных составов либо вагонов.