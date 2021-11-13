Первые субсидированные чартеры на Шерегеш запустят 27 ноября

Первые субсидированные чартерные рейсы из Москвы на Шерегеш будут запущены 27 ноября. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

"Мы очень рады именно на Шерегеше объявить о старте нашей большой чартерной программы по всей стране на зимний период, в частности, на Шерегеш. Первые чартеры сюда полетят уже через две недели, 27 ноября", - сказала Догузова.

Программа чартерных авиаперевозок по России стартовала в 2020 году. По ее условиям государство компенсирует туроператорам половину стоимости фрахта самолета. С прошлого года чартерными программами воспользовались уже более 10 тысяч человек.

На Шерегеш в этом году планируется перевезти с помощью чартеров порядка 3200 туристов. Благодаря субсидиям стоимость недельного тура с перелетом, трансфером и проживанием составит от 32 тысяч рублей. Это почти в два раза дешевле стоимости обычных туров на регулярных авиаперевозках.

Официальное открытие нового сезона в Шерегеше запланировано на 13 ноября. Зимой 2020-2021 гг. здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны.

Запустить чартеры в этом году планируется и в другие регионы, в частности, на Кавказ и Дальний Восток.