Семья пенсионеров отсудила более 370 тысяч рублей у автодилеров

Семья пенсионеров из кузбасского города Мариинска отсудила более 370 тысяч рублей у автодилеров, которые навязали супругам дополнительные услуги при покупке отечественной легковушки в кредит.

Новенькую LADA XRAY Cross 60-летние Светлана и Валерий П. присмотрели в январе прошлого года на интернет-сайте новосибирского автосалона. Показалось, что предложения автодилеров там более выгодные, чем в Кемерове. Вот супруги и решили свою LADA Granta, отслужившую пять лет верой и правдой, обменять с доплатой.

- Не успел муж ознакомиться с информацией, как у него зазвонил мобильный. Представительница автосалона, назвавшаяся Юлей, стала названивать нам каждые полчаса. Ну и уговорила отправиться в Новосибирск, - вспоминает Светлана Григорьевна.

Из Мариинска супруги выехали в пять утра, до автосалона добрались ближе к полудню. Там их встретили менеджеры, не менее нахрапистые, чем дистанционная коллега. Тут же ввели персональные данные Валерия Николаевича в базу и оценили его авто в 320 тысяч рублей. Супруги же рассчитывали не меньше, чем на 350 тысяч, ведь машина была в хорошем состоянии.

Но оказалось, что это еще цветочки. Ягодки начались, когда им выдали кредитный договор, где значилась сумма, превышающая миллион рублей. Пенсионеры подписывать такое наотрез отказались.

- Мы развернулись и ушли, - продолжает Светлана Григорьевна. - Но только сели в машину - раздался звонок. Все та же Юля стала убеждать оформить кредит. Мол, нам пойдут навстречу, выполнят все условия.

В очередной раз поддавшись на уговоры, супруги вернулись в салон. Расторопные менеджеры составили акт купли-продажи их легковушки за те же 320 тысяч рублей, пообещав после сделать хорошую скидку. И вежливо добавили: "Ожидайте".

Ждать пришлось до позднего вечера. Было уже около десяти часов, когда менеджеры "решили проблемы с банком" и пригласили Валерия Николаевича в отдельный кабинет - подписать договор потребительского кредитования на сумму один миллион 160 тысяч рублей сроком на семь лет. И под 16,5 процента годовых вместо обещанных шести процентов. Это сразу бросилось в глаза, пенсионеры заволновались, но дилеры их заверили: сумму страховки жизни и здоровья они смогут вернуть уже через три месяца, а там и вовсе рефинансировать кредит. Если же не подпишут договор прямо сейчас, салон обратится в суд. Измотанные многочасовым ожиданием супруги были вынуждены согласиться на сомнительную сделку.

- На то, чтобы внимательно прочитать огромную кипу бумаг, наверное, ушла бы вся ночь, - говорит Светлана Григорьевна. - Но, если честно, разобраться во всех тонкостях мы бы не смогли. В общем, оказались перед выбором: либо одни ночью в чужом городе без машины и без денег, либо подписываем договор - и домой.

До Мариинска супруги доехали под утро. А дальше потянулись суровые будни. На погашение кредита, точнее, процентов и страховки, ежемесячно уходило по 23 тысячи рублей - почти вся пенсия главы семьи.

Позже пенсионеры узнали, что от страховки можно было отказаться в течение двух недель. В автосалоне их об этом не предупредили. Зато уверили в том, что они смогут вернуть деньги не иначе как заплатив двойную сумму кредита. Валерий Николаевич, отработавший тридцать лет слесарем на железной дороге, из-за всех передряг попал в больницу.

Через три месяца пенсионеры решили обратиться за помощью в юридическую фирму, чтобы хоть срок кредитования сократить с семи до пяти лет. И юристы, вчитавшись в договор, обнаружили в нем те самые дополнительные услуги.

- Мои доверители перечислили двум московским компаниям около 120 тысяч рублей. ООО "Ваше право" получило 35 тысяч в качестве "оплаты дополнительного оборудования", а ООО "Европейская юридическая служба" - почти 85 тысяч рублей за сертификат на круглосуточную квалифицированную юридическую поддержку, помощь на дорогах и эвакуацию, - рассказал "РГ" ведущий юрисконсульт кемеровской юридической компании Павел Худяков. - Мы составили претензии. Одна из фирм даже не удосужилась ответить. Вторая отписалась: "Готовы вернуть клиенту десять тысяч рублей, а остальное он уже получил в виде услуг". Каких именно, остается гадать. В итоге был подан иск в Мариинский городской суд, где удалось доказать, что совершенно ненужные и, более того, не существующие услуги супругам навязали. Своего волеизъявления получить их вместе с авто пенсионеры не выражали. Эти услуги, да еще с процентами, автодилеры по умолчанию включили в кредитный договор и, по сути, вынудили пожилых людей подписать документ "с нагрузкой". Пользуясь их усталостью, снижением концентрации внимания, полным отсутствием юридических знаний.

Дело в том, что по обновленному в 2021 году Закону "О защите прав потребителей" приобретение одних товаров или услуг не должно быть обусловлено обязательным приобретением других. Дополнительные услуги за плату нельзя оказывать без согласия потребителя. И потребитель вправе не только не платить, но и требовать возврата уплаченной им суммы.

И важно помнить, что согласие на выполнение дополнительных платных услуг оформляется обязательно в письменном виде. В данном случае его никто не оформлял. И это стало одним из решающих обстоятельств при рассмотрении дела в суде.

Совершенно ненужные и даже несуществующие услуги, да еще с процентами, автодилеры по умолчанию включили в кредитный договор и, по сути, вынудили пожилых людей подписать этот документ

Представители ответчиков, которых известили о дате, месте и времени судебного заседания, на него не явились. В итоге суд удовлетворил иск. Договоры с московскими фирмами были расторгнуты. ООО "Ваше право" обязано выплатить истцам около 115 тысяч, а "Европейская юридическая служба" - почти 258 тысяч. В общей сложности - 373 тысячи рублей, включая стоимость оплаченных допуслуг, неустойку, моральный вред и расходы на оплату юридической помощи, а также штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

- К сожалению, подобные дела в последнее время встречаются часто. При заключении договора потребительского кредитования на покупку автомобиля дилеры включают в его стоимость сумму страховки. И нередко эта сумма, мягко говоря, выходит за пределы разумного. Например, не 3,5 тысячи, а 50 тысяч рублей, где львиную долю занимает комиссия за оформление обеспечительного платежа по кредиту, - отмечает Павел Худяков.

Советы юриста

Пять правил покупки

Внимательно читать договор, поскольку зачастую продавцы автосалонов умалчивают о существенных нюансах - не только о дополнительных услугах, но и о том, например, что машина после ДТП, пожара, смены силового агрегата и т.д. Из-за этого могут возникнуть проблемы с постановкой транспортного средства на учет в ГИБДД.

Совершать сделку купли-продажи в присутствии квалифицированного юриста.

Требовать у продавца и сохранять все документы (или хотя бы их копии), даже те, которые, как утверждает продавец, "вам точно не понадобятся".

Сразу после сделки вместе с юристом проверить правильность оформления документов.

Столкнувшись с проблемами, не затягивать их решение, обращаться к опытным специалистам.