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Сериал "Миллиарды" продлен на седьмой сезон

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    16.02.2022, 12:47
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Телеканал Showtime продлил сериал "Миллиарды" на седьмой сезон. Об этом стало известно Variety. В данный момент выходит шестой сезон, который стартовал 23 января.

В истории Showtime "Миллиарды" уже стали одним из самых продолжительных проектов, наряду с сериалами "Декстер" и "Рэй Донован".

Драма с Дэмиэном Льюисом и Полом Джамати стартовала в марте 2015 года, после чего сериал постоянно продлевался. С шестого сезона в шоу не участвует Дэмиэн Льюис. Это частично связано с кончиной его жены - актрисы Хелен МакКрори.

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