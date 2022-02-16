Сериал "Миллиарды" продлен на седьмой сезон

Телеканал Showtime продлил сериал "Миллиарды" на седьмой сезон. Об этом стало известно Variety. В данный момент выходит шестой сезон, который стартовал 23 января.

В истории Showtime "Миллиарды" уже стали одним из самых продолжительных проектов, наряду с сериалами "Декстер" и "Рэй Донован".

Драма с Дэмиэном Льюисом и Полом Джамати стартовала в марте 2015 года, после чего сериал постоянно продлевался. С шестого сезона в шоу не участвует Дэмиэн Льюис. Это частично связано с кончиной его жены - актрисы Хелен МакКрори.