Постановление администрации Тамбовской области от 15 февраля 2022 года № 102 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 01.02.2022) следующие изменения:

в пункте 1.1 абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"Срок - с 02.02.2022 по 14.02.2022, с 15.02.2022 до особого распоряжения.";

в пункте 18.4 абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Срок - с 02.02.2022 по 14.02.2022, с 15.02.2022 до особого распоряжения.";

в пункте 18.5 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Срок - с 02.02.2022 по 14.02.2022, с 15.02.2022 до особого распоряжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15.02.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







