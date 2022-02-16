The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину

Британская газета The Sun внесла существенные правки в свой скандальный материал про дату начала "вторжения" России на Украину.

Изначально издание со ссылкой на данные американской разведки сообщило о том, что "вторжение" состоится 16 марта в 3 часа ночи. Сейчас сведения о дате нападения удалены и написано, что "ночь прошла без происшествий".

Внесены также изменения в заголовок статьи. Если сначала было написано "завтра в час ночи". Теперь эти слова заменены на "в любое время".

Редакция британского и здания не стала сопровождать правку вопросами в адрес американской разведки, которая только во время украинского кризиса не раз вводила общественность в заблуждение, представляя журналистам выдумки, ложные прогнозы и факты.

Напомним, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальные статьи The Sun и Mirror, которые назвали время "нападения" с точностью до часа.

Она заявила, что выдуманная Лондоном дезинформация о нападении России на Украину является "неуклюжей попыткой сохранить лицо". Захарова отметила, что, судя по всему, МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о вторжении России на Украину. "Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, слишком много поставлено на кон", - отметила представитель МИД РФ.

"Официоз британский просто не может позволить себе распрощаться с той версией, которую скормили средствам массовой "дезинформации" и пытаются спасти лицо неуклюжим способом - вроде и подтверждая ранее дававшиеся заверения и при этом позволяя себе начать некое отступление назад и вбок и придумывание версий про некие "чужие флаги", - считает Захарова. Она иронично предположила, что, возможно, украинская сторона будет использовать британский флаг. "Не знаю, это вопрос к ним", - отметила Захарова.