В Лаосе обнаружили три новых опасных для человека коронавируса

Ученые выявили три новых коронавируса, которые способны проникать в человеческие клетки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Открытие было сделано во время изучения популяции подковоносых летучих мышей, обитающих в карстовых пещерах на севере Лаоса.

"Нам удалось выделить пять ранее неизвестных патогенов, три из которых, BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236, оказались близкими родственниками SARS-CoV-2. Они способны заражать человеческие клетки", - отмечают ученые.

Поводом для изучения стала пандемия SARS-CoV-2. Внимание биологов именно к карстовым пещерам на границе Китая и Лаоса связано с тем, что в подобных условиях обитают летучие мыши Rhinolophus affinis - разносчики вируса RaTG13 (ближайший родич SARS-CoV-2).

Вновь обнаруженные вирусы получили названия BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. Отмечается, что все они уступают возбудителю COVID-19 в скорости размножения, однако в целом ведут себя аналогично и поражают те же типы клеток, что и SARS-CoV-2.

Ранее китайские ученые обнаружили в ЮАР новый коронавирус NeoCov, близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Ученые отмечают, что пока новый коронавирус представляет опасность для летучих мышей. При этом в исследовании отмечается, что достаточно всего одной мутации в геноме NeoCov, и он станет опасным для человека.

Комментируя публикацию китайских ученых, в Центре "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что пока нет оснований говорить о том, что новый вирус способен распространяться среди людей. По мнению экспертов, обозначенные риски "носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения".