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16.02.2022 11:26
Рубрика: В мире

В прямом эфире Reuters из Киева прозвучал гимн СССР

Текст: Надежда Ермолаева

Гимн Советского союза прозвучал в прямом эфире, которое агентство Reuters вело накануне с центральных улиц Киева. Данная трансляция на площадке Youtube называется "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".

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На видеозаписи показывается жизнь Киева. В один из моментов можно четко услышать, хорошо известный всем гимн Советского союза: "Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надежный оплот!". На трансляции Reuters можно услышать целый куплет гимна. Правда установить, откуда именно он доносится невозможно.

Напомним, что на Украине уже семь лет действует закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунистической символики. Под действие этого закона подпадает и гимн СССР.

Reuters вел трансляцию из Киева прошлой ночью, так как ряд британских СМИ сообщили о том, что 16 марта в 3 ночи Россия нападет на Украину. Правда сегодня утром издание Sun отредактировала свой скандальный материал, указав, что ночь прошла спокойно и стерла запись с точным временем "нападения".

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