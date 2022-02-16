Второй этап тестирования цифрового рубля планируется начать осенью

ЦБ планирует начать второй этап тестирования цифрового рубля осенью этого года. Об этом со ссылкой на регулятора сообщает ТАСС.

Второй этап предусматривает тестирование операций по оплате товаров и услуг, а также оплаты платежей за госуслуги, реализации смарт-контрактов и взаимодействие с Федеральным казначейством.

О начале тестирования цифрового рубля Центробанк сообщил накануне. На первом этапе регулятор планирует отработать выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами.

Сама концепция цифрового рубля подразумевает возможность для граждан, компаний и госорганов менять наличные и безналичные рубли на цифровые и зачислять их на электронные кошельки.