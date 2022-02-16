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Рубрика: Власть

Захарова: США знают цену свободы, а для нас свобода бесценна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с комментарием к выступлению президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Отметив заявление главы Белого дома о том, что для Штатов свобода имеет цену, она подчеркнула, что для россиян свобода просто бесценна.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили, - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Отвечая на тезисы Байдена о защите демократии и свобод, она привела в пример Россию.

"Я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление - референдум, - напомнила она о событиях "крымской весны". - Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна".

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