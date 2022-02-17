Академик РАН скептически оценил перспективы лечения ВИЧ стволовыми клетками

Метод лечения ВИЧ-инфекции пересадкой стволовых клеток и переливанием пуповинной крови не получит широкого распространения. Об этом РИА Новости заявил руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

По его словам, главная проблема метода заключается в крайне малом количестве доноров для такой операции.

Сам метод заключается в том, что пациенту с ВИЧ облучением уничтожают костный мозг и пересаживают его от донора, имеющего генетическую невосприимчивость к инфекции. После этого у пациента вместо его иммунных клеток начинают размножаться иммунные клетки донора. Однако, пояснил Покровский, доля таких доноров среди населения Северной Европы, включая Россию, составляет около 1%, и чем южнее, тем их меньше.

"Надо учитывать не только генетическую невосприимчивость, но и просто совместимость донорских клеток и клеток больного реципиента, которому их пересаживают. Потому и нет широкого применения этого метода", - отметил ученый.

При этом Покровский добавил, что с научной точки зрения этот опыт очень важен, поскольку доказывает, что можно подобраться к лечению или профилактике ВИЧ-инфекции.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что врачам из Нью-Йорка удалось излечить ВИЧ-инфицированную пациентку с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови.

Это четвертый в мире зафиксированный случай выздоровления от тотального иммунодефицита.